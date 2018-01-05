И.о. главы ЛНР посетил линию соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник посетил передовые позиции Народной милиции у линии соприкосновения в Донбассе и наградил отличившихся ополченцев.

Исполняющий обязанности главы ЛНР вручил проявившим отвагу ополченцам медали "За веру и волю" и "За отвагу" второй степени.

"Я и моя команда сделаем все возможное, чтобы улучшить условия прохождения вами службы и условия выполнения поставленных боевых задач. Это касается как материально-технического обеспечения, вооружения, так и принятия соответствующих законов, в рамках которых мы будем действовать", — заявил Пасечник.

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко сообщил журналистам, что Пасечник объехал все позиции у линии соприкосновения. "С 31 числа (декабря 2017 года) глава проехал по всем нашим позициям. Это делалось скрытно для безопасности, но хочу сказать всем жителям ЛНР, что глава знает все наши позиции по всей линии соприкосновения, глава посетил практически каждый наш наблюдательный пост", — сказал Марочко.