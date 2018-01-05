Берлин видит в переговорах КНДР и Южной Кореи шанс на разрядку обстановки

БЕРЛИН, 5 янв – РИА Новости. Прямые переговоры между КНДР и Республикой Корея могут привести к разрядке при условии, что режим в Пхеньяне откажется от дальнейших провокаций и ракетных испытаний, заявила в пятницу на брифинге заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Переговоры, которые должны состояться на следующей неделе, — мы считаем, конечно, что они могут способствовать разрядке сложившейся ситуации, но это возможно только при условии, что режим в Пхеньяне откажется от дальнейших провокаций и прекратит нарушающие международное право ракетные и ядерные испытания", — сказала Деммер.

КНДР согласилась провести 9 января межправительственные переговоры с Южной Кореей для обсуждения путей улучшения отношений и участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, объявило в пятницу министерство по делам национального объединения Республики Корея.