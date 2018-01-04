Украинцы спасают конкурентоспособность польской экономики, заявил Климкин

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, которые работают в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша приняла большое количество беженцев с Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. Руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса опровергала заявление премьера Польши.

"Беженцы — это категория международного права. Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тысяч получили разрешение на работу, а больше 2 миллионов — визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

В последние месяцы появилась напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой. В начале декабря Моравецкий заявил, что Польша приняла много украинских беженцев и таким образом "помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза". После этого Климкин ответил, что в Польше работают около миллиона украинцев, поэтому можно поспорить о том, "кто кого спасает".

Тем не менее, некоторые польские политики не считают, что Киев действительно что-то значит для Варшавы. Так, глава политического кабинета МИД страны Ян Парис ранее заявил, что Украина нуждается в Польше, а Варшава без Киева "отлично справится".