Украинцы спасают конкурентоспособность польской экономики, заявил Климкин

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, которые работают в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.
"Беженцы — это категория международного права. Им нужно помогать. За два года такой статус в Польше получили 88 украинцев. При этом почти 300 тысяч получили разрешение на работу, а больше 2 миллионов — визы, потратив несколько миллиардов евро (польская статистика). Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.
Тем не менее, некоторые польские политики не считают, что Киев действительно что-то значит для Варшавы. Так, глава политического кабинета МИД страны Ян Парис ранее заявил, что Украина нуждается в Польше, а Варшава без Киева "отлично справится".