Число погибших при железнодорожной аварии в ЮАР увеличилось до 18

На месте столкновения поезда и грузовика в ЮАР. 4 января 2018

На месте столкновения поезда и грузовика в ЮАР. 4 января 2018

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения поезда и грузовика в ЮАР увеличилось до 18 человек, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на местную железнодорожную компанию Prasa.

Ранее сообщалось о 14 погибших. Ранения в результате инцидента получили 260 человек.

Столкновение поезда с грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. На поезде, следующем из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, ехали 713 пассажиров.

Глава минтранса Джо Масангваньи сообщил, что, по предварительным данным, виновником столкновения стал водитель грузовика, который "рискнул проскочить" пути, несмотря на запрещающие сигналы.