Число жертв железнодорожной аварии в ЮАР выросло до 12

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Число жертв железнодорожной аварии в ЮАР выросло до 12, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на медиков и спасателей.

Железнодорожная компания Shosholoza Meyl Train заявила, что в результате инцидента более 180 пассажиров получили ранения.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 100 пострадавших.

Столкновение поезда с легковым автомобилем и грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся.