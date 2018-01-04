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В мире

Назарбаев заявил, что "реинкарнации" СССР в виде ЕАЭС не будет

13:5004.01.2018
(обновлено: 14:13 04.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фотоПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АЛМА-АТА, 4 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявляет, что создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет ничего общего с "воссозданием" СССР, так как является исключительно экономическим проектом.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Такое мнение он высказал в книге "Эра независимости", написанной в жанре исторической публицистики и отражающей авторский взгляд на новейшую историю Казахстана и его будущее.

"Что же касается тех, кто подвержен иррациональным страхам, то я ответил им еще в октябре 2011 года: "Никакой "реставрации" или "реинкарнации" СССР нет и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спекуляции", — пишет Назарбаев в книге, опубликованной в четверг на его персональном сайте.

По мнению Назарбаева, особенно значителен потенциал сотрудничества ЕАЭС и Евросоюза.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Именно поэтому в Брюсселе в апреле 2016 года я выдвинул инициативу прямого диалога между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Я использовал каждую возможность, чтобы донести до мировой элиты достоверную информацию касательно евразийских интеграционных процессов", — пишет автор.

По словам Назарбаева, в марте 2016 года в Вашингтоне на встрече с деятелями США он пояснил, что ЕАЭС – "это исключительно экономическое объединение".

"Ни о каком воссоздании СССР речи не идет и быть не может. Надо изживать эти стереотипы "холодной войны". Они мешают нам смотреть в будущее. Евразийский экономический союз – это сугубо экономический проект", — подчеркнул казахстанский лидер.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Планируется, что единый рынок газа в ЕАЭС будет создан к 2025 году, общий рынок нефти и нефтепродуктов — с 2025 года.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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pvs648
Эту бы мысль, в головы Путину и Лаврову, вколотить
15:18
04.01.2018
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Владимир Гребцов
А никто на этом и не настаивает, не бойся, Нурик. ;-)
14:34
04.01.2018
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Ю. А.
Что лишний раз подтверждает,нет у России друзей,кроме армии и флота.а все эти назарбаевы да лукашенки лиш приживалки которых нестоит рассматривать как союзников.
14:15
04.01.2018
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