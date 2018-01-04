Назарбаев заявил, что "реинкарнации" СССР в виде ЕАЭС не будет

АЛМА-АТА, 4 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявляет, что создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не имеет ничего общего с "воссозданием" СССР, так как является исключительно экономическим проектом.

Такое мнение он высказал в книге "Эра независимости", написанной в жанре исторической публицистики и отражающей авторский взгляд на новейшую историю Казахстана и его будущее.

"Что же касается тех, кто подвержен иррациональным страхам, то я ответил им еще в октябре 2011 года: "Никакой "реставрации" или "реинкарнации" СССР нет и не будет. Это лишь фантомы прошлого, домыслы и спекуляции", — пишет Назарбаев в книге, опубликованной в четверг на его персональном сайте.

По мнению Назарбаева, особенно значителен потенциал сотрудничества ЕАЭС и Евросоюза.

"Именно поэтому в Брюсселе в апреле 2016 года я выдвинул инициативу прямого диалога между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Я использовал каждую возможность, чтобы донести до мировой элиты достоверную информацию касательно евразийских интеграционных процессов", — пишет автор.

По словам Назарбаева, в марте 2016 года в Вашингтоне на встрече с деятелями США он пояснил, что ЕАЭС – "это исключительно экономическое объединение".

"Ни о каком воссоздании СССР речи не идет и быть не может. Надо изживать эти стереотипы "холодной войны". Они мешают нам смотреть в будущее. Евразийский экономический союз – это сугубо экономический проект", — подчеркнул казахстанский лидер.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Действует с 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Планируется, что единый рынок газа в ЕАЭС будет создан к 2025 году, общий рынок нефти и нефтепродуктов — с 2025 года.