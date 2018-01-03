СБУ обвинила российские спецслужбы в "антиукраинских провокациях"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что российские спецслужбы задержали в Москве гражданина Украины, участника военной операции в Донбассе Олега Негоду, который ехал к своим родственникам.

"Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам", — говорится в сообщении на сайте СБУ в среду.

Спецслужба напоминает, что ранее глава СБУ Василий Грицак призвал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в военной операции в Донбассе, воздержаться от поездок в Россию.

"Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также использует родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего, участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", — заявил глава ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Негоду, отправившегося к родственникам в Саратов, задержали неизвестные в Москве в конце декабря.