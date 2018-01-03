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Трамп прокомментировал слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2189)
13:4803.01.2018
(обновлено: 14:29 03.01.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова вступил в словесную перепалку с лидером КНДР Ким Чен Ыном: Вашингтон померялся с Пхеньяном "размером" ядерных кнопок.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время поздравления граждан КНДР с Новым годом на Центральном телевидении Северной Кореи. 1 января 2018
© AP Photo / KRT via AP Video
Ким Чен Ын рассказал о "ядерной кнопке" у него на столе

"Побольше будет"

Накануне Ким Чен Ын, обращаясь к народу в честь Нового года, заявил, что держит наготове кнопку для запуска ядерных ракет. По его словам, устройство находится прямо на его рабочем столе, поэтому оружие может быть незамедлительно активировано, если Соединенные Штаты будут угрожать Северной Корее. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что "не угрожает, а дает знать", и выразил уверенность, что Вашингтону не удастся пойти на войну против КНДР.

В ответ Трамп напомнил, что у него тоже есть ядерная кнопка. Американский президент также не упустил возможности "уколоть" оппонента.

"Может кто-нибудь, пожалуйста, из этого истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и намного мощнее, чем его. Кроме того, моя кнопка работает!" — написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

В Вашингтоне тут же напомнили Трампу об инициативе конгресса, которая должна ограничить полномочия президента при принятии решения о нанесении ядерного удара.

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ким Чен Ын приказал открыть горячую линию с Сеулом
"Вас сводит с ума твит Трампа с угрозой ядерной войны с КНДР? Поддержите мой законопроект 660/S200. Этот законопроект от представителей обеих партий не позволит президенту США первым нанести ядерный удар без разрешения конгресса", — пояснил один из авторов инициативы, конгрессмен-демократ Тед Лье.

Документ был внесен на рассмотрение конгресса в январе 2017 и до сих пор оставлен законодателями без движения в комитете по иностранным делам палаты представителей.

Неожиданное признание

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что своим заявлением Трамп "де-факто признал КНДР ядерной державой. По словам сенатора, в этой перепалке верх взял Ким Чен Ын.

В нижней палате российского парламента посетовали на то, что полемика такого качества превращает серьезную политику в пародию.

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Политолог не исключил попыток США торпедировать контакты Сеула и Пхеньяна
"Новогоднее обращение о ядерных кнопках и реакция на него превращают серьезную политику в пародию, лишенную здравого смысла и ответственности", — считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Депутат подчеркнула, что в новом году вместо бравады, обвинений и угроз Москве хотелось бы видеть "умное, исключительно правовое обеспечение безопасности в мире". Вашингтону, по словам Яровой, при этом важно помнить, что на них лежит особая ответственность за то, насколько другие страны ощущают себя свободными от их "агрессивного давления и диктата".

Не провокация, а глупость

Что бы ни говорилось с американской стороны, пока все угрозы в адрес Пхеньяна не находили какого-либо практического воплощения, заметил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

"Два непродуманных заявления с обеих сторон. А ответ Трампа не провокация, это глупость. Он уже делал много заявлений: и с лица земли обещал стереть Северную Корею, и другие вещи сделать. Но в реальности пока этого никто не может", — заявил эксперт в интервью RT.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Suricata
Небось скоро будет ещё и пипками меряться...
14:19
03.01.2018
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Сергей Чепарев
детский сад у кого горшок больше
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03.01.2018
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