Трамп прокомментировал слова Ким Чен Ына о ядерной кнопке

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова вступил в словесную перепалку с лидером КНДР Ким Чен Ыном: Вашингтон померялся с Пхеньяном "размером" ядерных кнопок.

"Побольше будет"

Накануне Ким Чен Ын, обращаясь к народу в честь Нового года, заявил, что держит наготове кнопку для запуска ядерных ракет. По его словам, устройство находится прямо на его рабочем столе, поэтому оружие может быть незамедлительно активировано, если Соединенные Штаты будут угрожать Северной Корее. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что "не угрожает, а дает знать", и выразил уверенность, что Вашингтону не удастся пойти на войну против КНДР.

В ответ Трамп напомнил, что у него тоже есть ядерная кнопка. Американский президент также не упустил возможности "уколоть" оппонента.

"Может кто-нибудь, пожалуйста, из этого истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и намного мощнее, чем его. Кроме того, моя кнопка работает!" — написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г.

В Вашингтоне тут же напомнили Трампу об инициативе конгресса, которая должна ограничить полномочия президента при принятии решения о нанесении ядерного удара.

"Вас сводит с ума твит Трампа с угрозой ядерной войны с КНДР? Поддержите мой законопроект 660/S200. Этот законопроект от представителей обеих партий не позволит президенту США первым нанести ядерный удар без разрешения конгресса", — пояснил один из авторов инициативы, конгрессмен-демократ Тед Лье.

Документ был внесен на рассмотрение конгресса в январе 2017 и до сих пор оставлен законодателями без движения в комитете по иностранным делам палаты представителей.

Неожиданное признание

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что своим заявлением Трамп "де-факто признал КНДР ядерной державой. По словам сенатора, в этой перепалке верх взял Ким Чен Ын.

В нижней палате российского парламента посетовали на то, что полемика такого качества превращает серьезную политику в пародию.

"Новогоднее обращение о ядерных кнопках и реакция на него превращают серьезную политику в пародию, лишенную здравого смысла и ответственности", — считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Депутат подчеркнула, что в новом году вместо бравады, обвинений и угроз Москве хотелось бы видеть "умное, исключительно правовое обеспечение безопасности в мире". Вашингтону, по словам Яровой, при этом важно помнить, что на них лежит особая ответственность за то, насколько другие страны ощущают себя свободными от их "агрессивного давления и диктата".

Не провокация, а глупость

Что бы ни говорилось с американской стороны, пока все угрозы в адрес Пхеньяна не находили какого-либо практического воплощения, заметил руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

"Два непродуманных заявления с обеих сторон. А ответ Трампа не провокация, это глупость. Он уже делал много заявлений: и с лица земли обещал стереть Северную Корею, и другие вещи сделать. Но в реальности пока этого никто не может", — заявил эксперт в интервью RT.