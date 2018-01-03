Эрдоган в разговоре с Роухани поддержал иранскую оценку протестов в стране

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Роухани и выразил поддержку в оценке протестов в Иране, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на источник в администрации.

Эрдоган заявил, что согласен с заявлением Роухани, в котором иранский лидер признал право граждан выражать свой протест, призвав участников акций не нарушать при этом законы.

Президент Турции, по информации газеты, также подчеркнул, что стабильность и спокойствие в Иране важны для Анкары.

Роухани в свою очередь поблагодарил Эрдогана за поддержку и выразил надежду, что протесты завершатся в течение ближайших дней, сообщает издание.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.