В Риге двое россиян попытались украсть украшения с елки

РИГА, 2 янв – РИА Новости. Двое граждан России были задержаны в Риге при попытке украсть украшения с елки на набережной, говорится в сообщении Рижской муниципальной полиции во вторник.

"Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления около двух часов ночи заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения и бегут с ними по направлению к ночному клубу Just. Информацию незамедлительно передали находящемуся поблизости экипажу полиции", — сообщили в муниципальной полиции Риги.

Заметив приближение правоохранителей, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны. Во время беседы с ними выяснилось, что правонарушители являются гражданами России 24 и 25 лет, отметили в полиции. На выброшенных украшениях были видны небольшие повреждения.

Молодых людей доставили Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий. Также о случившемся была проинформирована Рижская дума.