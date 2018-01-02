В Риге двое россиян попытались украсть украшения с елки

"Работники центра видеонаблюдения полиции самоуправления около двух часов ночи заметили, что с елки на Набережной 11 ноября двое молодых людей снимают украшения и бегут с ними по направлению к ночному клубу Just. Информацию незамедлительно передали находящемуся поблизости экипажу полиции", — сообщили в муниципальной полиции Риги.
Заметив приближение правоохранителей, мужчины убежали в сторону набережной, где и были задержаны. Во время беседы с ними выяснилось, что правонарушители являются гражданами России 24 и 25 лет, отметили в полиции. На выброшенных украшениях были видны небольшие повреждения.
Молодых людей доставили Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий. Также о случившемся была проинформирована Рижская дума.
Администрация города Дамур, который находится к югу от Бейрута, установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов. "Дерево" получилось высотой в восемь метров. После того как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды горожанам.
На площади Азнефть в Баку в этом году установили золотую композицию из новогодних елок. Инсталляции, изображающие праздничные деревья, имеют коническую форму и украшены узорами, напоминающими павлиньи хвосты.
Пожалуй, самая необычная елка появилась у здания парламента Грузии на площади Свободы в Тбилиси. На самом деле это колонна, увенчанная золотой статуей Святого Георгия, но "приодетая в платье" из гирлянд.
Более трех с половиной тысяч игрушек украсили главную новогоднюю елку России на Соборной площади Кремля. Дизайнеры в этом году вдохновились темой русских ярмарок, поэтому на праздничном дереве можно увидеть разноцветных петушков, шишки и крендели. Дерево украшают более тысячи огней.
Новогодняя елка Ria.ru стала частью квестов на Стереокатке Парка Горького. Более того, желающие могут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно пройти игру по ссылке или QR-коду, указанному на елке, и поделиться своим результатом в соцсетях.
Главная рождественская елка Берлина была установлена возле Бранденбургских ворот. В этом году 17-метровый символ Рождества приехал в немецкую столицу из Тюрингии. Дерево украсили 30 тысячами светодиодных лампочек и тысячей серебряно-белых шаров.
Необычную елку увидели жители Афин на площади Синтагма. Она представляет собой ленту огней, обвивающую металлический каркас. А вокруг праздничного "дерева" установлены горшки с цветущей Александриной — традиционным рождественским цветком в Греции.
Елка, которая появилась на центральной площади Грозного, претендует на звание самой высокой в России. Она украшает площадь в сквере комплекса высотных зданий "Грозный-Сити". Высота новогоднего дерева — 50 метров.
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