Число погибших в ходе протестов в Иране увеличилось до 20

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Минувшей ночью в столкновениях в Иране погибли девять человек — таким образом, общее число жертв беспорядков выросло до 20, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Шестеро из них погибли во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан (провинция Исфахан), где они пытались украсть оружие. В городе Хомейнишехре погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, а в Неджефабаде — служащий Корпуса стражей исламской революции.

Массовые акции протеста проходят в Иране с 28 декабря. Поводом для них стала сложная экономическая ситуация и повышение цен. Как заявлял президент Хасан Роухани, недовольства вызваны внутренними проблемами, но он не исключает и подстрекательство извне.

Ранее заместитель губернатора Тегерана сообщил, что в столице задержали порядка 450 участников протестных митингов.