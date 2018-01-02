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В мире

Спа и пиво с картошкой: как в Бельгии балуют собак

09:2802.01.2018
(обновлено: 10:17 02.01.2018)
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© Фото : Анна ЕрмаковаСобака породы мопс за обеденным столом в одном из домов БрюсселяСобака породы мопс за обеденным столом в одном из домов Брюсселя
© Фото : Анна Ермакова

БРЮССЕЛЬ, 2 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийцы слывут в Западной Европе трепетными собачниками, в стране с населением немногим более 11 миллионов человек насчитывается около 2,5 миллионов только зарегистрированных "туту", как по-детски ласково называют жители королевства своих четвероногих любимцев.

Собаки породы алабай (среднеазиатская овчарка) на выставке собак Добрый мир-2017. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Согласно статистике, собак в Бельгии содержат до 40% семей, члены которых только в 2016 году суммарно потратили на корм и лакомства для своих любимцев 179 миллионов евро!

Собственный "мохнатый" след жители Бельгии оставили и в истории собаководства: в стране выведено 14 пород собак, в том числе знаменитая овчарка "малинуа", болонка "бишон фризе", собака шкипера "шкипперке" и "малый брабансон", он же короткошерстный гриффон.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобака породы бишон фризе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Собака породы бишон фризе

Собачье "все включено"

За несколько дней до наступления Года собаки в бельгийском городе Спа, известном своими лечебными водами еще древним римлянам, открыли первый в Бельгии термальный центр "исключительно для собак".

Мальчик общается с собаками породы Золотистый ретривер на занятиях канистерапии. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Любовь собак к воде общеизвестна. Однако в пляжных зонах бельгийского побережья Северного моря четвероногих запрещается даже выгуливать, а если и допускают, то только в строго отведенные для этого часы. За нарушение регламента полагается штраф в 11 евро. Неубранные же собачьи экскременты обойдутся уже в 250 евро.

Как сообщили корреспонденту РИА Новости в центре Wellness Dog ("Собачье раздолье"), четвероногие любимцы здесь могут не только поплавать в специально оборудованном для них бассейне, но и пройти курс бальнеотерапии (лечебные ванны) и хромотерапии (снятие стресса световыми лучами), а также сеанс фитнеса – для избавления от лишнего веса или восстановления после травмы.

Кусается только цена: от 45 до 50 евро за полуторачасовое обслуживание по формуле "все включено".

При центре термальной терапии для друзей человека открыт "бутик" с широким ассортиментом собачьей одежды на все сезоны и случаи, включая даже свадебные наряды.

© AFP 2017 / Georges GobetСобака возле ресторана для собак в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2017 / Georges Gobet
Собака возле ресторана для собак в Брюсселе, Бельгия

Пиво с привкусом мяса

Золотой ретривер за ноутбуком
© Depositphotos / NatashaFedorova
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После хозяева могут, при желании, продлить удовольствие своим питомцам, организовав совместное распитие пива: с недавнего времени в Бельгии, чья пивоваренная продукция известна во всем мире, специально для собак стали варить пенистый напиток Kwispelbier ("пиво для хвостатых").

В отличие от обычного, "собачье" пиво не содержит алкоголя и газа. Оно сварено на основе хмеля с добавлением протеинов, жиров, целлюлозы и имеет вкус куриного или говяжьего мяса.

© Depositphotos / muroСобака пьет пиво
© Depositphotos / muro
Собака пьет пиво

На закуску

Собака и ребенок
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владельцы собак живут дольше, выяснили ученые

Бельгийцы гордятся тем, что картошка фри — или "фрит", как ее именуют в Бельгии — была впервые подана к столу в XVI веке во Фландрии (нидерландоязычный регион на севере королевства).

С прошлого года всемирно известный гарнир, который в Бельгии принято, как и мороженое, есть на улице, но с майонезом или другими соусами, стал доступен и для собак.

Doggy Frites – так называется производимая в Бельгии картошка фри для собак. Как утверждают производители, новый продукт является диетическим и содержит всего 8% жиров. Однако картошка не предназначена стать неотъемлемой частью ежедневного рациона четвероногих, а является лакомством. В продажу оно поступает расфасованным в пакетики весом 40 и 80 граммов.

© AFP 2017 / Georges GobetРесторан для собак в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2017 / Georges Gobet
Ресторан для собак в Брюсселе, Бельгия

Любовь безгранична

Собака и кошка
© Depositphotos / vvvita
Ученые выяснили, кто умнее — кошки или собаки

Согласно данным опроса, проведенного центром изучения потребительского спроса Crioc, в Бельгии 35% владельцев балуют собак различными подарками, 16% спят со своими питомцами в одной постели, 9% готовят им в пищу эксклюзивные блюда, 6% заботятся о здоровье четвероногих, покупая им специальные пищевые добавки, еще 6% признаются, что, находясь на работе, набирают номер домашнего телефона, звонок которого, как они считают, посылает собаке сигнал, что хозяин о ней помнит и скучает.

При этом каждый седьмой участник опроса утверждал, что в случае ссоры из-за собаки с супругой или супругом предпочел бы жизнь с четвероногим другом.

Зубастое счастье

Бездомные собаки
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Четвероногий враг: кто виновен в гибели детей от клыков агрессивных собак

Будучи самоотверженными собачниками, бельгийцы сталкиваются с проблемой спонтанной агрессии, которую их питомцы порой проявляют по отношению к другим людям.

Согласно исследованию, проведенному экспертами католического университета Левена, в Бельгии ежегодно жертвами укусов со стороны домашних собак становятся до 35 тысяч человек.

Однако, как утверждают в ассоциации "Sans collier" ("Без ошейника"), созданной пострадавшими от укусов собак бельгийцами, реальное число достигает 100 тысяч покусанных. А связанные с этим суммарные страховые выплаты оцениваются более чем в 21 миллион евро и включают расходы на лечение и оплату больничных.

Примечательно, что собаки в Бельгии в более чем 80% случаев кусают именно тех, кого они хорошо знают: друзей или соседей хозяев. При этом страдают в первую очередь дети, которых семейные охранники зачастую кусают за лицо.

Собака в автомобиле. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Между тем в Бельгии нет национального законодательства, обязывающего владельцев потенциально агрессивных пород собак надевать им намордники. Данное решение входит исключительно в компетенцию районных полицейских комиссариатов.

По статистике, в Бельгии самыми кусачими породами являются немецкая овчарка, ротвейлер, доберман, лабрадор, фокстерьер, джек-рассел-терьер и кокер-спаниель.

© AP Photo / Yves LoggheСобака греется на солнце в Брюгге, Бельгия
© AP Photo / Yves Logghe
Собака греется на солнце в Брюгге, Бельгия

Собачья контрабанда

Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), контрабандная торговля дикими и домашними животными является третьим по прибыльности нелегальным бизнесом в мире после наркоторговли и торговли оружием. Объем рынка контрабандных продаж животных оценивается экспертами WWF более чем в 15 миллиардов евро.

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В Бельгии торговля "контрабандными" домашними животными, как утверждают в бельгийской организации в их защиту Gaïa, ведется в основном через так называемые супермаркеты, где продают не только различные породы собак, но и кошек, птиц и другую живность.

На эту удочку попался и корреспондент РИА Новости, купивший в одном из "супермаркетов" в Валлонии, франкоязычном регионе Бельгии, мопса по цене в несколько сот евро ниже среднерыночной.

В ветеринарном паспорте шестимесячного щенка, выданном ветеринаром-бельгийцем, содержались отметки о всех надлежащих ему прививках. Однако, как уже потом установили в районной ветеринарной клинике Брюсселя, мопс "Мотя" оказался не только болен чесоткой, но и расстройством желудка. На лечение ушло почти столько же денег, сколько за него было уплачено.

По действующему в Бельгии закону от 1986 года, продавцы обязаны давать двухгодичную гарантию на здоровье собаки. Если животное оказывается больным, вы имеете право подать на продавца судебную жалобу, но это уже совсем другая история, поскольку на разбирательство могут уйти годы.

© AFP 2017 / Yves LoggheХозяин со своей собакой породы чихуахуа во время Национального дня Бельгии
© AFP 2017 / Yves Logghe
Хозяин со своей собакой породы чихуахуа во время Национального дня Бельгии

Экспорт из Восточной Европы

"Контрабандных" собак, которых с младых когтей содержат в ужасающих условиях и кормят отбросами, как утверждают в Gaïa, завозят в Бельгию в основном из Словакии, Чехии и Венгрии, а также из Испании и Румынии.

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© AP Photo / for Humane Society International
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Только в 2015 году в королевство из этих стран было импортировано около 20 тысяч мосек самых разных пород.

В Gaïa этот тренд объясняют тем, что в Чехии оптовый торговец покупает щенка у заводчика по цене от 50 до 150 евро, а продает бельгийскому импортеру уже за 300 евро. Покупатель в Бельгии, в свою очередь, выкладывает за желанное животное 800 евро и более.

Кстати, защитники собак утверждают, что именно купленные в "супермаркетах" четвероногие потенциально агрессивны в виду перенесенных ими в раннем детстве издевательств со стороны человека.

Именно поэтому специалисты советуют не экономить и приобретать собак напрямую у "малых" заводчиков, у которых можно увидеть и собаку-мать, и ее щенков, а также надлежащим образом оценить уход за ними.

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