Борис Джонсон выразил сожаление по поводу гибели людей на протестах в Иране

Иранские студенты во время протестов в Тегеране. Архивное фото

Иранские студенты во время протестов в Тегеране. Архивное фото

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон выразил сожаление от имени страны по поводу погибших в ходе протестов Иране и призвал стороны воздержаться от насилия.

"Мы сожалеем о гибели людей в ходе протестов в Иране и призываем все заинтересованные стороны воздержаться от насилия, а также к соблюдению международных обязательств по правам человека", — написал Джонсон на своей странице в Facebook.

"Великобритания внимательно следит за событиями в Иране. Мы считаем, что должно быть (проведено — ред.) предметное обсуждение законных и важных вопросов, которые поднимают протестующие, и мы рассчитываем на то, что иранские власти позволят это", — отметил Джонсон.

Глава МИД Британии добавил, что "люди должны иметь свободу выражения и возможность проводить мирные демонстрации в рамках закона".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным иранских СМИ, жертвами протестов стали 10 человек.