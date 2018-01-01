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В мире

Медики рассказали, как высыпаться каждый день

17:4301.01.2018
(обновлено: 17:50 01.01.2018)
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© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic Тяжелое пробуждение. Архивное фотоТяжелое пробуждение. Архивное фото
© Fotolia / Ana Blazic Pavlovic

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Профессиональный сомнолог, доктор медицинских наук из Университета Сиднея Кармел Харрингтон рассказала, почему даже после восьми часов сна многие чувствуют себя уставшими и невыспавшимися. Эксперта цитирует The Daily Mail.

Употребление алкоголя. Архивное фото
© Depositphotos / silian
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По ее словам, главная ошибка тех, кто сталкивается с подобной проблемой — отсутствие постоянного режима. Крайне важно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, в противном случае качество сна резко снижается, подчеркивает специалист.

"Большинство людей не понимают, что время, в которое они просыпаются, влияет на время, когда они смогут заснуть", — отметила она. Харрингтон пояснила, что в момент, когда человек видит утренний свет, в мозгу прекращается выработка мелатонина, регулирующего суточные ритмы, и именно на этой временной точке фиксируются индивидуальные "биологические часы".

При этом сомнолог отметила, что незначительные отклонения от привычного распорядка дня все же возможны, однако они не должны превышать 60 минут.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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David Johnson
мне не помогает в 4:00 ложусь в 6:00 просыпаюсь, вроде все постоянно и режим есть, но все равно не высыпаюсь.
19:22
01.01.2018
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RUKAPOMOHI
Правильно, давайте попросим преступников совершать преступления только с 10-00 до 15-00, болезни с микробами проявлять свою активность тоже в это время, а так же пожары и прочие катастрофы.
Вообще сомнолог трезв или ещё "не отошёл" от праздничного стола?
19:10
01.01.2018
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vovan buyvolov
RUKAPOMOHI, совет века! Ну она вообще то из Сиднея, там, наверное, все по расписанию и она пьет тоже по расписанию, а может и не пьет вовсе....
19:28
01.01.2018
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