В Казахстане вступает в силу химическая кастрация для педофилов

АСТАНА, 1 янв – РИА Новости. Законодательные поправки, предусматривающие принудительное лечение в виде химической кастрации для педофилов, вступают в силу в Казахстане, передает корреспондент РИА Новости.

Президент республики Нурсултан Назарбаев в апреле 2016 года подписал большой пакет поправок в законодательство, которые были направлены на защиту прав ребенка. Часть норм, в том числе химическая кастрация для педофилов, вступает в силу с 1 января 2018 года.

Генеральная прокуратура Казахстана сообщала, что к тем, кто совершил насильственные деяния против несовершеннолетних и малолетних, с принятием данного закона ни при каких обстоятельствах не будут назначаться условные сроки наказания, применяться амнистия, замена наказания на более мягкое, условно-досрочное освобождение, не будет никаких процессуальных соглашений с ними.

"С 1 января 2018 года будет применяться химическая кастрация, то есть по решению суда осужденного принудят принимать препараты, снижающие половое влечение", — сообщалось на сайте главного надзорного ведомства.

Данная норма может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Министерством здравоохранения республики разработаны правила применения химической кастрации, которые также вступают в силу с начала 2018 года. В приказе главы ведомства отмечается, что "применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения".