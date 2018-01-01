Таджикистан с 1 января станет председателем в СНГ

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Председательство в СНГ с 1 января 2018 года переходит от России к Таджикистану.

В конце декабря, выступая на неформальном саммите СНГ в Москве, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе председательства его страны в Содружестве усилия будут направлены на укрепление военно-технического сотрудничества, а также программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах. Также "соответствующее внимание будет уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков".

Рахмон добавил, что усилия Таджикистана, как председателя СНГ, будут направлены на дальнейшее развитие экономического взаимодействия.

По его словам, запланированные в Душанбе встречи глав правительств и саммит глав государств СНГ станут одними из важнейших мероприятий, проводимых в республике в 2018 году.

Как отметил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, концепция председательства Таджикистана в СНГ в 2018 году предусматривает проведение целого комплекса мероприятий, направленных на углубление сотрудничества и активизацию интеграционных процессов. Он выразил уверенность, что определенные концепцией подходы будут поддержаны и реализованы при самом заинтересованном участии всех стран Содружества.

В частности, Лебедев рассчитывает, что в 2018 году может быть подписано соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ.

Содружество независимых государств — межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Оно было образовано 8 декабря 1991 года лидерами Белоруссии, России и Украины. 21 декабря 1991 года к ним присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. 22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются членами СНГ. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена". В августе 2009 года из состава СНГ вышла Грузия. С 2014 года практически не участвует в деятельности органов СНГ Украина.