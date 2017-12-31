Дуров рассказал, почему власти Ирана заблокировали доступ к Telegram

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти Ирана заблокировали доступ к мессенджеру на территории страны после отказа администрации сервиса заблокировать каналы организаторов акций протеста.

"Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих", — написал Дуров в Twitter.

Ранее в Мешхеде прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Они протестовали против экономической ситуации в Иране и скандировали лозунги против правительства. Полиция арестовала 52 человека за участие в несанкционированном митинге в Мешхеде и уничтожение государственной собственности.

Протестные акции также прошли в других городах Ирана. Власти страны сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".