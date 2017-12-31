СМИ сообщили о четырех сценариях начала войны с КНДР

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Власти Японии прорабатывают детальный план на случай полномасштабной войны на Корейском полуострове. Этот вопрос, как стало известно агентству Киодо, вынесен в повестку работы Совета национальной безопасности с участием премьер-министра Синдзо Абэ.
Агентство подчеркивает, что страна сможет рассчитывать на механизм коллективной безопасности — в случае эскалации США окажут Японии военную помощь.
Ситуация на Корейском полуострове за последний год резко обострилась на фоне регулярных ракетных испытаний КНДР, а также острой реакции Пхеньяна на военные маневры США и Южной Кореи.
Маневры вопреки Олимпиаде
Вашингтон не намерен отказываться от военных учений с Сеулом из-за Олимпийских игр, заявил ранее министр обороны Джеймс Мэттис.
Власти КНДР называют американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения в Северную Корею и угрожают в случае "провокации" ответить ударом.
Российский МИД на этой неделе призвал Сеул и Вашингтон отказаться учений, чтобы не помешать проведению Олимпийских игр в Южной Корее.
"Мы надеемся на то, что у США и их союзников хватит разума, по крайней мере, на период, начиная с настоящего момента, то есть на период до Олимпиады, во время и после не проводить того, чем они активно занимались в октябре-ноябре-декабре", — сказал он.
Бурмистров сообщил, что российская сторона ведет переговоры на этот счет со своими партнерами.
"Мы убеждаем на всех уровнях все стороны воздержаться от провоцирования друг друга", — отметил Бурмистров.
Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, который находится в 80 километрах от границы с КНДР.
Корейское обострение
Кроме того, Пхеньяну удалось вывести на новый уровень свою ракетную программу. В ноябре КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической "Хвасон-15". В Северной Корее заявляют, что эта ракета способна поразить любую точку на территории США.
В ответ на ракетные испытания президент США Дональд Трамп заявил, что в случае угрозы США и их союзникам, Вашингтон готов нанести мощный удар по Северной Корее.
В самой Северной Корее эти меры назвали "актом войны", который не останется без ответа.