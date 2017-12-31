СМИ сообщили о четырех сценариях начала войны с КНДР

Южнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений. Архивное фото

Южнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений. Архивное фото

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Власти Японии прорабатывают детальный план на случай полномасштабной войны на Корейском полуострове. Этот вопрос, как стало известно агентству Киодо, вынесен в повестку работы Совета национальной безопасности с участием премьер-министра Синдзо Абэ.

В Токио пока описали четыре наиболее вероятных сценариев военных действий. Среди них: столкновение между армиями Южной Кореи и КНДР, вторжение южнокорейских сил в КНДР, упреждающий удар США по Северной Корее, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.Агентство подчеркивает, что страна сможет рассчитывать на механизм коллективной безопасности — в случае эскалации США окажут Японии военную помощь.

Ситуация на Корейском полуострове за последний год резко обострилась на фоне регулярных ракетных испытаний КНДР, а также острой реакции Пхеньяна на военные маневры США и Южной Кореи.

Маневры вопреки Олимпиаде

Вашингтон не намерен отказываться от военных учений с Сеулом из-за Олимпийских игр, заявил ранее министр обороны Джеймс Мэттис.

© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service КНДР объявила о наращивании ядерной мощи

"Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Он должен рассматриваться обеими странами. Я поставлю их на паузу в связи с дипломатическим решением или чем-то подобным. Но пока я ничего такого не ожидаю", — сказал Мэттис.

Власти КНДР называют американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения в Северную Корею и угрожают в случае "провокации" ответить ударом.

Российский МИД на этой неделе призвал Сеул и Вашингтон отказаться учений, чтобы не помешать проведению Олимпийских игр в Южной Корее.

"Мы надеемся на то, что у США и их союзников хватит разума, по крайней мере, на период, начиная с настоящего момента, то есть на период до Олимпиады, во время и после не проводить того, чем они активно занимались в октябре-ноябре-декабре", — сказал он.

Бурмистров сообщил, что российская сторона ведет переговоры на этот счет со своими партнерами.

"Мы убеждаем на всех уровнях все стороны воздержаться от провоцирования друг друга", — отметил Бурмистров.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, который находится в 80 километрах от границы с КНДР.

Корейское обострение

В сентябре КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальные баллистические ракеты. По информации агентства Ренхап, мощность взрыва могла достигать 50 килотонн.

Кроме того, Пхеньяну удалось вывести на новый уровень свою ракетную программу. В ноябре КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической "Хвасон-15". В Северной Корее заявляют, что эта ракета способна поразить любую точку на территории США.

В ответ на ракетные испытания президент США Дональд Трамп заявил, что в случае угрозы США и их союзникам, Вашингтон готов нанести мощный удар по Северной Корее.

Действия КНДР вызвали серьезную критику со стороны международного сообщества, которое стремится надавить на Пхеньян путем санкций. Резолюция 2397, принятая Совбезом ООН в конце декабря, вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, она требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Предусматриваются и другие изменения, касающиеся импорта в Северную Корею промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров.

В самой Северной Корее эти меры назвали "актом войны", который не останется без ответа.