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СМИ сообщили о четырех сценариях начала войны с КНДР

14:1131.12.2017
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© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений. Архивное фотоЮжнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Власти Японии прорабатывают детальный план на случай полномасштабной войны на Корейском полуострове. Этот вопрос, как стало известно агентству Киодо, вынесен в повестку работы Совета национальной безопасности с участием премьер-министра Синдзо Абэ.

Cовместные военные боевые учения Южной Кореи - США на полевой тренировочной площадке Seungjin в Почеоне
© AP Photo / Lee Jin-man
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В Токио пока описали четыре наиболее вероятных сценариев военных действий. Среди них: столкновение между армиями Южной Кореи и КНДР, вторжение южнокорейских сил в КНДР, упреждающий удар США по Северной Корее, а также ракетный удар Пхеньяна по Японии.
Агентство подчеркивает, что страна сможет рассчитывать на механизм коллективной безопасности — в случае эскалации США окажут Японии военную помощь.

Ситуация на Корейском полуострове за последний год резко обострилась на фоне регулярных ракетных испытаний КНДР, а также острой реакции Пхеньяна на военные маневры США и Южной Кореи.

Маневры вопреки Олимпиаде

Вашингтон не намерен отказываться от военных учений с Сеулом из-за Олимпийских игр, заявил ранее министр обороны Джеймс Мэттис.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
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"Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Он должен рассматриваться обеими странами. Я поставлю их на паузу в связи с дипломатическим решением или чем-то подобным. Но пока я ничего такого не ожидаю", — сказал Мэттис.

Власти КНДР называют американо-южнокорейские маневры репетицией вторжения в Северную Корею и угрожают в случае "провокации" ответить ударом.

Российский МИД на этой неделе призвал Сеул и Вашингтон отказаться учений, чтобы не помешать проведению Олимпийских игр в Южной Корее.

"Мы надеемся на то, что у США и их союзников хватит разума, по крайней мере, на период, начиная с настоящего момента, то есть на период до Олимпиады, во время и после не проводить того, чем они активно занимались в октябре-ноябре-декабре", — сказал он.

Бурмистров сообщил, что российская сторона ведет переговоры на этот счет со своими партнерами.

"Мы убеждаем на всех уровнях все стороны воздержаться от провоцирования друг друга", — отметил Бурмистров.

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, который находится в 80 километрах от границы с КНДР.

Корейское обострение

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИД России ответил на обвинения в поставках нефти в КНДР в обход санкций
В сентябре КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть установлен на межконтинентальные баллистические ракеты. По информации агентства Ренхап, мощность взрыва могла достигать 50 килотонн.

Кроме того, Пхеньяну удалось вывести на новый уровень свою ракетную программу. В ноябре КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической "Хвасон-15". В Северной Корее заявляют, что эта ракета способна поразить любую точку на территории США.

В ответ на ракетные испытания президент США Дональд Трамп заявил, что в случае угрозы США и их союзникам, Вашингтон готов нанести мощный удар по Северной Корее.

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
"Без прямых указаний". Эксперт о возможности военного конфликта в КНДР
Действия КНДР вызвали серьезную критику со стороны международного сообщества, которое стремится надавить на Пхеньян путем санкций. Резолюция 2397, принятая Совбезом ООН в конце декабря, вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, она требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Предусматриваются и другие изменения, касающиеся импорта в Северную Корею промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров.

В самой Северной Корее эти меры назвали "актом войны", который не останется без ответа.

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В мире
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Пакет Пакетович
Если там начнётся война, то в этом будут виноваты не только США, но и Россия с Китаем. Надо не вафли жевать, а проводить почаще ученья там совместные Китай, Россия, Северная Корея. Мир у наших границ зависит только от нас, а совместные ученья остудят пыл Вашингтона. Хватит прыгать на задних лапках перед НАТО и надеяться, что у дяди Сэма проснётся совесть. Дядя Сэм уже без крови не может, у него ломка если крови не напьётся. Если начнётся война, будет плохо всем, так что лучше её предотвратить ученьями. Как говорят, лучше худой мир и вонь запада, чем ядерный конфликт у наших границ.
15:32
31.12.2017
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v.vasilyv1965
Пиндосы - гады, но они проводят свою политику. А мы? У нас вообще какая политика? Какая конечная цель этого почти двадцатилетнего блуждания? Нынешний гарант завёл в либерально-потребительское болото. Это конечна цель маршрута? Тогда зачем ещё ему шесть лет? Чтобы убедиться, что уже не выплывем?
14:34
31.12.2017
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