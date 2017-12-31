В Турции задержали 20 человек по подозрению в подготовке теракта в Стамбуле

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Власти Турции задержали 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, по подозрению в связях с "Исламским государством"* и планировании теракта в Стамбуле, передает агентство Anadolu.
Полиция считает, что задержанные планировали совершить атаку в ходе празднования Нового года в городе.
После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Были депортированы порядка 3 тысяч 290 человек из 95 стран, примерно 38 тысячам человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.
*Террористическая организация, запрещенная в России