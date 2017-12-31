В Турции задержали 20 человек по подозрению в подготовке теракта в Стамбуле

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Власти Турции задержали 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, по подозрению в связях с "Исламским государством"* и планировании теракта в Стамбуле, передает агентство Anadolu.

По данным агентства, подразделение полиции по борьбе с терроризмом провело рейды в трех районах Стамбула. Задержанные, предположительно, связаны с лидерами ИГ* в Сирии и Ираке.

Полиция считает, что задержанные планировали совершить атаку в ходе празднования Нового года в городе.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Были депортированы порядка 3 тысяч 290 человек из 95 стран, примерно 38 тысячам человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

В ночь на 1 января 2017 года в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ*. Исполнитель теракта, уроженец Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенъюрт в Стамбуле.

*Террористическая организация, запрещенная в России