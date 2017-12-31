Си Цзиньпин выразил готовность расширять сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину выразил готовность Китая к консолидации политического и стратегического доверия с Москвой в наступающем 2018 году, передает агентство Синьхуа.

"Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Путин в поздравлении Си Цзиньпину подтвердил готовность к работе по наращиванию стратегического взаимодействия между двумя странами.

Он отметил существенный рост объемов взаимной торговли и высокую динамику обменов в научно-технической, культурной и гуманитарной сферах, а также акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин эффективно взаимодействуют в мировых делах.