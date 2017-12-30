В Харькове к переговорам с захватчиком почты привлекли его отца

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Правоохранители привлекли к переговорам по освобождению заложников в отделении почты в Харькове отца злоумышленника, сообщил в субботу глава нацполиции Украины Сергей Князев.

"К переговорам по освобождению людей с отделения "Укрпочты" в Харькове привлекли отца мужчины, который взял заложников", — цитируются слова Князева в микроблоге МВД Украины в Twitter.

По данным Князева, возраст освобожденных из плена на почте в Харькове двух детей составляет 11 и 13 лет. Также он сообщил, что в данный момент территория почты оцеплена и контролируется снайперской группой спецназа.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на данные полиции Украины сообщило, что неизвестный мужчина взял людей в заложники в отделении "Укрпочты" в Харькове. По предварительной информации полиции, мужчина сообщил, что к нему прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. В полиции сообщили, что по не подтвержденной информации в отделении почты в заложниках может быть девять взрослых и двое детей.

Позже пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что глава Службы безопасности Украины отчитался главе украинского государства об освобождении из плена пятерых человек, среди которых двое детей. Полиция возбудила по факту захвата почты уголовное дело по статье "захват заложников". Действия по задержанию злоумышленника продолжаются.