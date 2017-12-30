В Харькове неизвестный захватил заложников в отделении почты

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Неизвестный захватил в заложники посетителей отделения "Укрпочты" в Харькове. Он утверждает, что у него при себе бомба, сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

"По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 (16:20 мск) о требованиях ничего не известно", — сказал Тракало.

В #Харьков на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", внутри есть люди. Фото — Евгений Руденко pic.twitter.com/4Mp0k4mSYg — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) 30 декабря 2017 г.

Инцидент произошел на улице​ Шевченко. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской полиции. Территорию оцепили, на месте находятся около 20 автомобилей патрульной полиции, пожарные и скорая, а также взрывотехники. В районе перекрыто движение автотранспорта.

Городской сайт сообщает, что о происшествии в полицию сообщил муж одной из сотрудниц почты. По его словам, мужчина в маске хотел ограбить отделение.

По предварительной информации, в захваченном помещении находятся одиннадцать человек, в том числе двое детей. Полицейские пытаются вести с ним переговоры по телефону.

"Он никаких требований не выдвигает. <…> В данный момент мы пытаемся делать все необходимое, чтобы постоянно поддерживать с ним связь и сделать все необходимое, чтобы мы приняли решение по освобождению заложников. Он ведет себя абсолютно спокойно", — сказал начальник полиции Харьковской области Олег Бех.

Он добавил, что пока нет подтверждения, действительно ли у злоумышленника есть взрывчатка, также неизвестно, находится ли он под воздействием наркотиков или алкоголя.