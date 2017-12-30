Полиция назвала причину захвата заложников в Харькове

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Захвативший отделение почты в Харькове преследовал цель ограбления, сообщил в субботу сайт города со ссылкой на данные полиции Харьковской области.

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на данные полиции Украины сообщил, что неизвестный мужчина взял людей в заложники в отделении "Укрпочты" в Харькове. По предварительной информации полиции, мужчина сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По информации СМИ, в помещении находятся люди. Требования захватчика пока неизвестны. На месте работает правоохранительные органы, медики и спасатели.

"О событии оператору "102" сообщил муж, жена которого работает в этом отделении. Мужчина зашел в здание в маске с целью ограбления", — говорится в сообщении на сайте Харькова.

Добавляется, что сообщение о происшествии поступило в полицию в 14.40 (15.40 мск).