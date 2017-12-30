ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (67)

Прохожие у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв. 28 декабря 2017

Прохожие у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв. 28 декабря 2017

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге. Об этом сообщает сайт SITE, мониторящий информационную активность экстремистов.

Согласно заявлению, атаку совершили члены ячейки ИГ*.

Вечером 27 декабря в супермаркете в Петербурге взорвалась самодельная бомба, снабженная поражающими элементами. В результате пострадали 18 человек, восемь из них остаются в больницах.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.