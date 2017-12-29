В Турции рассказали, кто будет обслуживать поставленные из России С-400

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Поставленные из РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут обслуживаться турецким персоналом, говорится в заявлении секретариата оборонной промышленной Турции.

"Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем — турецким персоналом", — говорится в документе.

Отмечается, что Турция покупает у РФ две батареи С-400.

Ранее в пятницу в Анкаре Россия и Турция подписали кредитное соглашение по поставкам комплексов С-400.

Ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Анкара и Москва полностью согласовали договоренность по покупке четырех дивизионов С-400. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, 55% от суммы контракта — российские кредитные средства.

Мобильная зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.