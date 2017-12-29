Эрдоган и Папа Римский обсудили по телефону проблему Иерусалима

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и Папа Римский Франциск обсудили в ходе телефонных переговоров проблему Иерусалима в связи решением президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля, сообщил журналистам источник в администрации турецкого лидера в пятницу.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН в минувший четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, девять были против, еще 35 воздержались.

По сообщению источника в администрации президента Турции, Эрдоган и Франциск подчеркнули важность защиты существующего статуса Иерусалима, так как этот город является священным для трех мировых религии и играет ключевую роль для стабильности региона. Собеседники отметили необходимость совместных усилий для сохранения статуса Иерусалима и договорились о личной встрече в ближайшее время.