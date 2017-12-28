Глава Палестины осудил теракт в Санкт-Петербурге

ГАЗА, 28 дек — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас осудил теракт в Санкт-Петербурге, подчеркнув необходимость борьбы с терроризмом во всем мире, сообщает официальное агентство Вафа.

Вечером 27 декабря в супермаркете в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Всего пострадали 13 человек, сейчас в стационарах остаются шестеро. В четверг президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

"Мы осуждаем все акты терроризма, направленные против невинных гражданских лиц во всем мире. Мы выражаем солидарность руководства и народа Палестины с дружественным российским народом и желаем раненым скорейшего выздоровления", — цитирует агентство заявление Аббаса.

"Этот террористический акт подчеркивает необходимость принятия международным сообществом мер для противодействия слепому терроризму независимо от его источника и перекрытия всех источников террора", — говорится в заявлении.

В палестинском правительстве также осудили теракт в Санкт-Петербурге и призвали мировое сообщество предпринять меры по противодействию терроризму.

"Это постыдное нападение на магазин в русском городе подтверждает необходимость глобальных действий и солидарности пред лицом угрозы террора, который повсюду угрожает человечеству", — цитирует агентство заявление пресс-секретаря правительства Юсифа аль-Махмуда.