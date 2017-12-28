В Таджикистане ужесточили наказание за отказ от опеки над родителями

ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости. В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над своими престарелыми или нетрудоспособными родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс приняла нижняя палата парламента страны, сообщает Sputnik Таджикистан.

Ранее в подобных случаях наказание ограничивалось исправительными работами от 120 до 180 часов, исправительными работами до 2 лет либо лишением свободы на этот же срок.

Член парламентского Комитета по законодательству и правам человека Бахтовар Сафаров отметил, что забота о родителях стала конституционной нормой, поэтому она должна быть надлежащим образом защищена и гарантирована.

"Именно поэтому была ужесточена ответственность в Уголовном кодексе страны", — сказал он.

В 2016 году в Конституцию Таджикистана был внесен пункт о том, что совершеннолетние и трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей.

В последние годы дома престарелых республики переполнены постояльцами, от которых отказались родные. По данным Министерства здравоохранения и соцзащиты населения, в них содержатся свыше тысячи постояльцев.

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