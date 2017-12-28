В Киеве возмущены, что в Крыму продают автомобили в обход санкций

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины утверждает, что ряд известных западных автомобильных концернов якобы работают в Крыму в обход санкций.

"Мировые автоконцерны работают в Крыму в обход санкций… Сотрудники министерства выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставление дилерскими центрами, расположенными на временно оккупированной территории Украины, полного набора услуг, в том числе, продажи автомобилей, указанных торговых марок, оформления соответствующих документов, проведения технического обслуживания автомобилей, продажи оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ и тому подобное", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, работа автопроизводителей в Крыму нарушает санкционный режим, который ввели США, Евросоюз и другие страны против РФ. Указывается, что министерство обратилось в соответствующие органы власти с целью принятия необходимых мер.