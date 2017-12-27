Гройсман оценил потери Украины от блокады Донбасса

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Из-за экономической блокады Донбасса экономика Украины понесла ущерб, равный одному проценту ВВП, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

"Импорт повысился за счет блокады. Мы закупаем энергоресурсы. Все это давит на валютный рынок и провоцирует значительные колебания, а также негативно влияет на торговый баланс Украины. Мы потеряли 1% ВВП из-за блокады", — цитирует главу украинского правительства агентство УНН.

Гройсман также заявил, что Киеву необходимо увеличить добычу собственных энергоресурсов и экспортировать их за рубеж.

По оценке Национального банка Украины, потери страны от блокады Донбасса в денежном выражении достигают 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 500 миллионов долларов в 2018 году.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса. В результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий. Согласно решению властей, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.