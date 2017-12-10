Нацбанк Украины оценил ущерб от блокады Донбасса

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса оценивается в 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 0,5 миллиарда долларов в 2018 году, сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на заместителя председателя регулятора Олег Чурий.Facebook.
По словам Чурия, в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне 4 миллиарда долларов, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году.
Замглавы Нацбанка добавил, что активность иностранных инвесторов на сегодня все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками. Чурий также отметил важность для Украины продолжения сотрудничества с МВФ и выполнения своих обязательств, так как в 2019-2020 годах Украину ждут пиковые выплаты по внешнему долгу.
Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов.
В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов, он поступил в апреле.