Нацбанк Украины оценил ущерб от блокады Донбасса

КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса оценивается в 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 0,5 миллиарда долларов в 2018 году, сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на заместителя председателя регулятора Олег Чурий.

"Благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны, которые в целом измеряются на уровне 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 0,5 миллиарда долларов в 2018 году", — говорится в сообщении Нацбанка в Facebook

По словам Чурия, в 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне 4 миллиарда долларов, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году.

Замглавы Нацбанка добавил, что активность иностранных инвесторов на сегодня все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками. Чурий также отметил важность для Украины продолжения сотрудничества с МВФ и выполнения своих обязательств, так как в 2019-2020 годах Украину ждут пиковые выплаты по внешнему долгу.

Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов.

В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов, он поступил в апреле.