В таджикском Худжанде ураганом снесло главную елку города

В Худжанде на севере Таджикистана сильный шквалистый ветер снес главную елку города. 27 декабря 2017

В Худжанде на севере Таджикистана сильный шквалистый ветер снес главную елку города. 27 декабря 2017

ДУШАНБЕ, 27 дек – РИА Новости. В Худжанде на севере Таджикистана сильный шквалистый ветер снес главную елку города, сообщает Sputnik Таджикистан.

Кроме того, ураган повалил десятки деревянных опор, из-за чего население Согдийской области осталось без электричества.

Местные жители рассказали о последствиях стихии в соцсетях.

"В 5 утра объехал город, деревья повалены, много крыш снесло. Все неустойчивые конструкции были опрокинуты порывами ветра", — пишет Джамшед Камилов.

"У нас и крыши домов снесло, и канализационную трубу оторвало в 8 микрорайоне", — сетует другой житель.

"Я сильно испугалась и сердце колотило, думала вот-вот на нас что-нибудь обрушится. Из всех явлений природы очень боюсь сильного ветра, даже молнии так не боюсь", — рассказывает одна из пользователей соцсети.

"Всю ночь не спал. Шум ветра был страшный. И раздавались звуки упавших деревьев, летали антенны и так далее. Уснул только под утро", — пишет местный житель.

Сейчас Комиссия по чрезвычайным ситуациям области оценивает экономический ущерб от разгула стихии.

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