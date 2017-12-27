В Узбекистане 562 сотрудника финсистемы уволили после критики Мирзиеева

ТАШКЕНТ, 27 дек – РИА Новости. Более 560 сотрудников финансовых госорганов Узбекистана, в том числе министерства финансов, казначейства и Пенсионного фонда, уволены за пять дней после критики президента страны Шавката Мирзиеева в связи с их неэффективной работой, передает в среду национальное информационное агентство УзА.

Мирзиеев в пятницу в своем послании обеим палатам парламента подверг критике работу Минфина, поручив его руководству в течение десяти дней избавиться от застаревших подходов в работе и в ближайшее время провести существенную ротацию кадров.

"С 22 декабря по сегодняшний день уволены 562 сотрудника госучреждений финансовой системы республики, в том числе министерства финансов, системы казначейства и Пенсионного фонда", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные министерства финансов.

Среди уволенных, в частности, — 24 сотрудника управлений министерства финансов, начальник управления государственного финансового контроля Ташкента и три его заместителя, 65 сотрудников казначейства, 100 работников Пенсионного фонда, 273 сотрудника местных финансовых организаций.

Минфин Узбекистана в ноябре возглавил Жамшид Кучкаров. Он сменил на этом посту Рустама Азимова, который возглавлял ведомство с февраля 2005 года. Кучкаров также занимает пост вице-премьера.