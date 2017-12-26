Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о "коварном украинском режиме"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял оговорку президента Украины Петра Порошенко, который заявил о "коварном украинском режиме".записи. В последующем украинский лидер не счел нужным исправить оговорку. В зале также не отреагировали на такое заявление Порошенко.
"Оговорка, конечно, и все же… В России так не ошибаются", — отметил Пушков.
Порошенко:"Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы". Оговорка, конечно, и всё же…В России так не ошибаются.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 декабря 2017 г.
Высказывание украинского лидера вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. В целом пользователи сошлись во мнении, что оговорка была "по Фрейду". Это не первый случай, когда Порошенко допускает подобную оговорку. Ранее в Мариуполе украинский президент рассказал военнослужащим о "временной украинской оккупации" Донбасса.