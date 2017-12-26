Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о "коварном украинском режиме"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял оговорку президента Украины Петра Порошенко, который заявил о "коварном украинском режиме".

Выступая по случаю Дня дипломатической службы Украины, в части речи, посвященной "российской агрессии", Порошенко заявил, что "никто не знает подлость украинского режима лучше, чем украинцы". Эти слова можно услышать на 12-й минуте 55-й секунде записи . В последующем украинский лидер не счел нужным исправить оговорку. В зале также не отреагировали на такое заявление Порошенко.

"Оговорка, конечно, и все же… В России так не ошибаются", — отметил Пушков.

Порошенко:"Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы". Оговорка, конечно, и всё же…В России так не ошибаются. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 декабря 2017 г.

Высказывание украинского лидера вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. В целом пользователи сошлись во мнении, что оговорка была "по Фрейду". Это не первый случай, когда Порошенко допускает подобную оговорку. Ранее в Мариуполе украинский президент рассказал военнослужащим о "временной украинской оккупации" Донбасса.