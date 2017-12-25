В Сети высмеяли оговорку Порошенко о "коварстве украинского режима"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В социальных сетях обсуждают оговорку, сделанную украинским президентом Петром Порошенко в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице главы государства в Facebook.

Порошенко совершил оговорку в части речи, которая была посвящена "российской агрессии".

"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы", — сказал глава государства, слова которого можно услышать на 12 минуте 55 секунде.

Примечательно, что Порошенко не исправил свою оговорку. В зале такое заявление украинского лидера также восприняли без особой реакции.

"Не в бровь, а в глаз", — комментирует один из пользователей оговорку президента под соответствующей записью.

"Про "коварство украинского режима" хорошо сказано", — иронизирует другой украинский пользователь.

Другой пользователь соцсети предположил, почему зал спокойно отреагировал такое заявление Порошенко. По его мнению , "улыбок на лице украинцев не наблюдается, ведь они ежедневно ощущают на себе коварство украинского режима".

"Как правду ни прячь, она все равно вылезет", — пишет другой пользователь.

В целом пользователи соцсетей сошлись во мнении, что оговорка была "по Фрейду".

Ранее Порошенко, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, допустил оговорку в своей речи и заявил о "временной украинской оккупации" Донбасса, что также вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.