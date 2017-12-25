МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В социальных сетях обсуждают оговорку, сделанную украинским президентом Петром Порошенко в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице главы государства в Facebook.
"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает подлость украинского режима лучше, чем мы — украинцы", — сказал глава государства, слова которого можно услышать на 12 минуте 55 секунде.
Примечательно, что Порошенко не исправил свою оговорку. В зале такое заявление украинского лидера также восприняли без особой реакции.
"Не в бровь, а в глаз", — комментирует один из пользователей оговорку президента под соответствующей записью.
"Про "коварство украинского режима" хорошо сказано", — иронизирует другой украинский пользователь.
"Как правду ни прячь, она все равно вылезет", — пишет другой пользователь.
В целом пользователи соцсетей сошлись во мнении, что оговорка была "по Фрейду".
Ранее Порошенко, выступая перед военнослужащими в Мариуполе, допустил оговорку в своей речи и заявил о "временной украинской оккупации" Донбасса, что также вызвало бурное обсуждение в социальных сетях.