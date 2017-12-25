В Турции охранники скрутили мужчину, который полез обниматься к Эрдогану

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Турции мужчина прорвался через охрану и попытался обнять президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Видео инцидента опубликовало агентство Sputnik Türkiye.
Эрдоган вышел на сцену в турецком городе Ширнак, приветствуя своих сторонников из Партии справедливости и развития (ПСР). В какой-то момент к нему подбежал мужчина, успел схватить президента за плечи и, вероятно, что-то прошептать, прежде чем его увела охрана.
Erdoğan'ın zor anları görüntülendihttps://t.co/frqNVP2IkZ pic.twitter.com/PHC1YHvhZ5— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 24, 2017
Мужчину доставили в Управление безопасности и допросили. Выяснилось, что его зовут Хусейн Демирджан и что он бросился к Эрдогану от избытка чувств.
"Я хотел просто обнять его, никакого злого умысла у меня не было, меня неправильно поняли ", — отметил он. Демирджан рассказал, что основал в Ширнаке Фонд ветеранов боевых действий. По его словам, от рук Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти признали террористической, погибли 13 его родственников.
После допроса мужчину освободили.