Легенда немецкого футбола написал жительнице Петербурга, пережившей теракт

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Легендарный немецкий футболист, бывший голкипер "Баварии" и сборной Германии по футболу Оливер Кан прислал посылку Эвелине Антоновой, едва не погибшей во время апрельского теракта в петербургском метро. С футболистом связались журналисты Sputnik Deutschland, которые и передали девушке посылку.

"Оливер Кан! Оливер Кан про меня знает! — обрадовалась 24-летняя Эвелина, которая с детства следит за успехами немецкой сборной. — Я, честно говоря, такого даже представить себе не могла. Это очень приятно!"

В письме, приложенном к посылке, Кан пожелал ей сил и боевого духа, необходимых на пути к полному выздоровлению. Кроме того, футболист прислал ей футболку легендарного мюнхенского клуба с его подписью.

"Всегда приятно получать подарки и слова поддержки, несущие положительную энергетику, от людей, которые своего добились и тебе того же желают", — поделилась впечатлениями Эвелина с корреспондентом Sputnik Deutschland.

Девушка отметила, что в Кане ей нравятся "брутальная харизматичность", сила характера и талант, а также вспомнила, с чего началось ее увлечение этим футболистом.

"Когда он кричал на своих подопечных, чтобы они становились в стенку… Я увидела это лет в 13, меня это очаровало, я не могла отвести от него глаз", — пояснила она.

В беседе с корреспондентом Sputnik Deutschland девушка рассказала и о дне, когда произошел теракт. По ее словам, сам момент взрыва она описать не может. "Было такое ощущение, как будто я во сне и как будто в пропасть лечу", — сказала она.

В момент теракта Эвелина стояла буквально в нескольких шагах от террориста-смертника. Из вагона ей удалось выбраться самостоятельно, а на улицу ей помог выйти незнакомый мужчина.

Взрыв изуродовал ее лицо, девушке пришлось пройти через множество операций, причем впереди еще несколько. За всеми новостями, связанными с ее здоровьем, можно следить в группе #ЭваЖиви в социальной сети "ВКонтакте".

Эвелина рассказала Sputnik Deutschland о своих планах на будущее. "Планов много. Я бы хотела пойти учиться, получить другую профессию. И я мечтаю просто съездить к морю отдохнуть, потому что мне же сейчас нельзя загорать, нельзя летать на самолетах", — сказала она.

Теракт в санкт-петербургском метро произошел 3 апреля в перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт. Погибли 16 человек, включая террориста, более 100 пострадали. Еще один взрыв — на станции метро Площадь Восстания — удалось предотвратить.