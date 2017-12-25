МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Недавно построенную недалеко от датского города Гундслев "самую гуманную" тюрьму в мире можно легко спутать с университетским кампусом, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что каждая тюремная камера оснащена холодильником, телевизором, шкафом, большим окном, удобной кроватью, письменным столом со светильником и личной ванной. Площадь одной камеры составляет порядка четырех квадратных метров. В пенитенциарном учреждении также имеются просторные общие залы, кухни, где заключенные могут приготовить себе пищу, а также церковь, спортивная площадка и зал, сады и даже сельхозугодия.

Как рассказывают создатели тюрьмы, они старались создать для заключенных условия, максимально приближенные к нормальным. По их задумке, это поспособствует снижению числа рецидивистов.

На постройку тюрьмы, в которой можно разместить до 250 заключенных, было потрачено около 160 миллионов долларов.