В Ливане таксист изнасиловал британского дипломата из-за короткой юбки

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Бейруте таксист изнасиловал и убил британского дипломата из-за того, что она была в короткой юбке. Об этом сообщает Daily Mail.

Водителя Uber, 29-летнего Тарека Хаучи, подозревают в изнасиловании и убийстве 30-летней сотрудницы британского посольства Ребекки Дайкс. По версии следствия, Дайкс, которая работала в диппредставительстве в столице Ливана Бейруте, вызвала такси из бара, где она встречалась с друзьями.

Полиция нашла ее тело на обочине дороги. Сыщики смогли вычислить таксиста с помощью камер наружного наблюдения. После того, как Хаучи предоставили запись, преступник сразу же сознался. "Водитель сказал, что она была в короткой юбке, — сообщил источник в полиции. — Он посчитал ее симпатичной и решил изнасиловать. По его словам, это должно было быть легко, поскольку она была иностранкой".

По информации СМИ, Тарек Хаучи уже был судим.

Ранее The Telegraph сообщила, что британские власти будут пристально наблюдать за ходом расследования и окажут родственникам погибшей всю необходимую помощь.