Эрдоган заявил, что ждал звонка Трампа перед его решением по Иерусалиму

АНКАРА, 24 дек — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидал звонка своего американского коллеги Дональда Трампа перед тем, как глава Белого дома объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН в минувший четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, девять были против, еще 35 воздержались.

"Мы выходим на связь с главой США по тому или иному поводу. Однако в данный момент конкретного решения по телефонным переговорам пока не принято. Хотелось бы, чтобы и Трамп нам звонил. С самого начала мы ждали, что он позвонит нам, прежде чем объявит свое решение (по Иерусалиму — ред). Я считаю, что эта ошибка не была бы совершена, если бы Трамп провел с нами консультации ", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, эти ожидания были связаны с тем, что Турция сейчас председательствует в Организации исламского сотрудничества.