В Госдуме призвали разработать механизм для борьбы с миграцией боевиков

ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Боевики из Сирии после разгрома там запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* проникают в Центральную и Юго-Восточную Азию, нужен механизм, чтобы противостоять этому, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин."Исламского государства"* в Сирии эта проблема актуальна как никогда. Рассеянные группы террористов уже начали проникать в страны Центральной, Юго-Восточной Азии и Европы, и важно найти способ противостоять этому явлению", — сказал Володин на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом.
В мероприятии участвуют парламентарии Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана и Турции.
По словам Володина, поэтому особое значение имеет реализация крупных транспортных и энергетических проектов, направленных на дальнейшее укрепление региональных связей и коммуникаций.
*Террористическая организация, запрещенная в России