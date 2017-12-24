В Госдуме призвали разработать механизм для борьбы с миграцией боевиков

ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Боевики из Сирии после разгрома там запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* проникают в Центральную и Юго-Восточную Азию, нужен механизм, чтобы противостоять этому, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Особое внимание следует уделить выработке общего механизма контроля передвижения боевиков через границы. После разгрома так называемого "Исламского государства" * в Сирии эта проблема актуальна как никогда. Рассеянные группы террористов уже начали проникать в страны Центральной, Юго-Восточной Азии и Европы, и важно найти способ противостоять этому явлению", — сказал Володин на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом.

В мероприятии участвуют парламентарии Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана и Турции.

Он отметил, что одним из ключевых факторов, подпитывающих террор и насилие, является низкое качество жизни. Поэтому повышение благосостояния граждан, движение к общему процветанию через взаимовыгодное сотрудничество, интеграционные процессы – общая цель стран-участниц, которая отвечает задаче борьбы с терроризмом, сказал он.

По словам Володина, поэтому особое значение имеет реализация крупных транспортных и энергетических проектов, направленных на дальнейшее укрепление региональных связей и коммуникаций.

*Террористическая организация, запрещенная в России