Силы НАТО утратили навыки борьбы на море, заявил Столтенберг

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о высочайшем уровне активности российских подлодок и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море.

"Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", — сказал он в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung . В беседе также принимали участие газеты Financial Times и Washington Post.

В то же время Столтенберг указал на снизившуюся готовность альянса к вызовам в море.

"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", — пояснил он.

Столтенберг считает, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику, и в этой связи упомянул о планах создать новые подразделения.

Ранее министры обороны стран — членов НАТО согласовали план адаптации командной структуры, предполагающий формирование двух командований: по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.

Также решено создать центр киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов. Столтенберг заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.