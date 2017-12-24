Силы НАТО утратили навыки борьбы на море, заявил Столтенберг

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о высочайшем уровне активности российских подлодок и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море.
В то же время Столтенберг указал на снизившуюся готовность альянса к вызовам в море.
"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", — пояснил он.
Столтенберг считает, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику, и в этой связи упомянул о планах создать новые подразделения.
Также решено создать центр киберопераций и интегрировать национальные кибервозможности в миссии и операции альянса при сохранении полного контроля над ними со стороны стран-членов. Столтенберг заявлял, что адаптация командной структуры проводится, в том числе, из-за ситуации вокруг Украины.