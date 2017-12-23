Кличко предсказал "скорое улучшение" отношений России и Украины

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил о своей уверенности в том, что отношения между Россией и Украиной вскоре улучшатся. Слова спортсмена приводит издание "Обозреватель.ua".

"Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны", — отметил он.

Спортсмен пояснил, что в настоящее время Украина находится в фазе становления, и выразил надежду, что после утверждения мира экономика страны начнет бурно расти.

"Нужно лишь, чтобы на востоке перестали стрелять. Как очень правильно говорят: "худой мир лучше доброй войны", — добавил Кличко.