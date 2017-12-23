Маккейн одобрил поставки летального оружия на Украину

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американский сенатор Джон Маккейн считает, что наличие у Украины противотанковых комплексов Javelin необходимо для разрешения конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте политика.

"Решение президента Трампа поставить Украине противотанковый комплекс Javelin означает, что США поддерживают своих союзников в отстаивании независимости и территориальной целостности, — сказано в документе. Конгрессмен, однако, полагает, что решение "запоздало на многие годы".

По словам Маккейна, поставки Javelin будут способствовать миру и укрепят безопасность страны. "Предоставление Украине летального оружия не подрывает мир на Украине. Оно, наоборот, необходимо для его достижения", — подытожил сенатор.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. Инициативу в течение месяца должны рассмотреть в конгрессе, после чего передать на одобрение в Госдепартамент.