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США одобрили поставки противотанковых ракет Украине

05:5723.12.2017
(обновлено: 07:52 23.12.2017)
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© AFP 2017 / Anatolii StepanovСолдат ВСУ на бронемашине. Архивное фотоСолдат ВСУ на бронемашине. Архивное фото
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. США одобрили план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на собственные источники.

После формального одобрения президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

В американском дипломатическом ведомстве прокомментировали эту информацию и подтвердили принятие решения по поставкам Украине оборонительного вооружения в целях обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные возможности в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении Науэрт без дальнейших подробностей.

В заявлении также отмечается, что помощь Украине "носит исключительно оборонительный характер".

"Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя", — подчеркивают в Госдепе.

В американском дипломатическом ведомстве также отмечают приверженность США выполнению минских соглашений для урегулирования ситуации на востоке Украины.

 По информации телеканала ABC News, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму 47 миллионов долларов.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

"Способствует эскалации"

Ранее американские власти также одобрили коммерческие лицензии на предоставление Киеву стрелкового оружия. При американском внешнеполитическом учреждении отметили, что США не снабжают Украину оружием напрямую.

Американские военные во время совместных учений с армией Украины Fearless Guardian - 2015 на Яворивском полигоне
© РИА Новости / Стрингер
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"Перемоги в этом нет". Политолог о решении США по поставкам оружия Украине
Это решение вызвало недовольство российских властей. В частности, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что поставки американского оружия не способствуют достижению мира и урегулированию конфликта в Донбассе.

"К сожалению, способствует эскалации военного напряжения… силового противостояния на юго-востоке", — отметил парламентарий.

Он также выразил мнение, что Украине требуется поддержка извне для продолжения конфликта.

Депутат добавил, что этот "новый виток поддержки официального Киева" подтвердил факт того, что сегодня Украина — это территория внешнего управления.

"Поскольку и по состоянию национальной экономики и по состоянию вооруженных сил Украина вряд ли может существовать за счет собственных ресурсов", — заключил он.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 18 декабря 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb
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Депутат Владимир Шаманов, в свою очередь, также раскритиковал действия американских властей и назвал решение о продаже оружия Киеву "изощренным и безответственным ходом".

"Подогреют горячие головы"

В Кремле также многократно отмечали опасность передачи вооружений украинским властям. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предоставление Киеву летального оружия может подогреть горячие головы националистов, которые, по его мнению, хотят снова развязать кровопролитные боевые действия в Донбассе.

"Реакция Москвы на возможные поставки летального оружия на Украину хорошо известна. Наверное, это лишний раз подогреет и без того горячие головы националистов, которые стремятся только к тому, чтобы снова перейти к силовому методу урегулирования на Донбассе, и абсолютно тупиковому, и снова развязать кровопролитие", — отметил он.

"Провоцируют Киев"

Украинские военнослужащие с минометом. Архивное фото
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
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В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили обеспокоенность в связи с оказанием военной помощи Украине.

Ранее Канада одобрила предоставление Киеву летального оружия. США, в свою очередь, выделяет Украине помощь в соответствии с военным бюджетом страны на 2018 год в размере 350 миллионов долларов.

В МИД отметили, что "накачивание" Украины американскими и канадскими вооружениями может спровоцировать украинские власти на новые военные авантюры.

"В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие", — добавили российские дипломаты.

"Для укрепления обороноспособности"

Здание парламента Канады в Оттаве. Архивное фото.
© AFP 2017 / Geoff Robins
Эксперт рассказал, к чему могут привести поставки летального оружия Киеву
На Украине, в свою очередь, заявляют, что полученное оружие будет использовано исключительно в оборонительном значении. В частности, депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук отметил, что поставки организованы для "укрепления украинской обороноспособности".

Он также рассказал, что США будут поставлять Украине противовоздушные радары, а также радиолокационные системы и плавсредства для военно-морских сил.

В Минобороны Украины, в свою очередь, рассказали о видах вооружений, которое украинским военным хотелось бы получить от США.

"Мы обратились к коллегам с министерства обороны США и указали, что нам нужно. Прежде всего, средства радиоэлектронной борьбы, средства связи, беспилотники", — заявил глава военного ведомства Степан Полторак.

Ранее глава МИД Польши Украины Витольд Ващиковский заявил, что украинские власти нуждаются в поставках вооружений из-за рубежа для "сдерживания сепаратизма в Донбассе и Крыму".

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В мире
Комментарии
106 пользователей оставили 225 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
nikls26
Неужели мы и дальше будем стоять и смотреть как эти ублюдки убивают людей на Донбассе?
07:53
23.12.2017
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Камаз
Пару лет назад обсуждалось, что США не посмеют этого сделать, теперь эта новость встречена как само собой разумеющиеся.
06:20
23.12.2017
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