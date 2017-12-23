Число жертв наводнений на Филиппинах превысило 110 человек

Последствия наводнения в Сальвадоре, на юге Филиппин. 23 декабря 2017

Последствия наводнения в Сальвадоре, на юге Филиппин. 23 декабря 2017

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней, возникших в результате тропического шторма на юге Филиппин, увеличилось до 111 человек, еще 150 числятся пропавшими без вести, сообщил местный новостной портал Rappler со ссылкой на местных чиновников.

Ранее сообщалось о 90 погибших и 45 пропавших без вести.

Большинство погибших проживали в провинциях Южный Ланао и Северная Замбоанга, расположенных на самом крупном острове страны Минданао.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

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