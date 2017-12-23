На Филиппинах около 90 человек погибли в результате схода селя и наводнений

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сход селя и наводнения стали причиной гибели около 90 человек на Филиппинах, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники.

По данным агентства, несколько десятков человек пропали без вести.

Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.

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