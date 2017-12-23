Поставки США оружия Украине подрывают Минские соглашения, заявил Клинцевич

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Поставки США Украине летального оружия подрывают минские соглашения и направлены против улучшения отношений России и США, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Странно, что при этом президент США Дональд Трамп еще говорит о своем желании улучшить отношения с Россией. Подрыв минских соглашений, а именно так мы расцениваем поставки американского оружия Украине, — это дорога в обратном направлении", — заявил Клинцевич журналистам.

По словам сенатора, поставки США противотанковых ракет Украине неизбежно приведут к еще большему обострению ситуации в Донбассе.

"Не сомневаюсь, что Киев воспримет их как безусловную поддержку своей политики. Американцы, по сути, прямо толкают украинских силовиков к войне", — убежден парламентарий.

Он считает, что в данном случае не имеет принципиального значения, идет ли речь о наступательном или оборонительном вооружении.

"Важен сам факт, общая тенденция: поставки вооружения и военной техники, которые США пытались ранее всячески маскировать, становятся их официальным политическим курсом", — сказал он.