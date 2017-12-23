Поставки США оружия Украине подрывают Минские соглашения, заявил Клинцевич

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Поставки США Украине летального оружия подрывают минские соглашения и направлены против улучшения отношений России и США, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Странно, что при этом президент США Дональд Трамп еще говорит о своем желании улучшить отношения с Россией. Подрыв минских соглашений, а именно так мы расцениваем поставки американского оружия Украине, — это дорога в обратном направлении", — заявил Клинцевич журналистам.
По словам сенатора, поставки США противотанковых ракет Украине неизбежно приведут к еще большему обострению ситуации в Донбассе.
Он считает, что в данном случае не имеет принципиального значения, идет ли речь о наступательном или оборонительном вооружении.
"Важен сам факт, общая тенденция: поставки вооружения и военной техники, которые США пытались ранее всячески маскировать, становятся их официальным политическим курсом", — сказал он.