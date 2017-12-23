МИД: НАТО не дала четкого ответа по неопознанным вертолетам в Афганистане

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Москва не получила вразумительного ответа от НАТО относительно вертолетов без опознавательных знаков, которые доставляют в Афганистан оружие и боевиков запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"В этом контексте наше особое беспокойство вызывает внешнее спонсорство афганского "крыла" ИГИЛ*. Мы уже неоднократно обращали внимание на случаи использования в различных регионах ИРА (Исламская Республика Афганистан) вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски игиловцев и вооружения западного образца для этой тергруппировки", — сказал Кабулов.

По его словам, Москва поднимала проблему неопознанных вертолетов в ходе заседания Совета Безопасности ООН по положению в Афганистане и рассчитывает на исчерпывающий отчет миссии ООН по содействию Афганистану по данному вопросу.

"Регулярно задаем его натовским партнерам, фактически контролирующим воздушное пространство в Афганистане, но вразумительного ответа пока не услышали", — подчеркнул Кабулов.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Москва обращает внимание на информацию СМИ о том, что войска США и НАТО в Афганистане поддерживают ИГ* в этой стране, и призывает расследовать эти факты.

Ситуация в Афганистане осложняется деятельностью радикальной группировки "Талибан"*, овладевшей значительной территорией в сельских районах страны и ранее развернувшей наступление на крупные города. Также в стране усилилось влияние ИГ*.

* *Запрещенная в России террористическая организация

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