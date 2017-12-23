Замир Кабулов: не стоит преувеличивать возможности РФ по влиянию на талибов

Численность группировки ИГИЛ* в Афганистане уже превышает 10 тысяч человек, и этот показатель продолжает увеличиваться за счет боевиков, воевавших в Сирии и Ираке. В отдельных провинциях Афганистана наблюдатели фиксируют появление игиловцев, заявил спецпредставитель президента России, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов. В интервью РИА Новости он рассказал, стоит ли ожидать новых российско-американских консультаций по Афганистану в 2018 году, а также о том, как в Москве оценивают планы Кабула по возможному запуску мирного диалога с талибами*.

- Как в Москве оценивают призыв Кабула, в частности, советника по нацбезопасности Ханифа Атмара, к России убедить талибов* сесть за стол переговоров? При том, что сами афганские власти занимают противоречивую позицию по возможности своего диалога с талибами*.

- На прошедшем в начале декабря в Осло заседании Международной контактной группы по Афганистану замминистра иностранных дел Исламской республики Хекмат Халил Карзай сообщил о планах Кабула по подготовке дорожной карты по запуску мирного диалога с движением талибов. Посмотрим, какие будут практические результаты. В любом случае отрадно, что Кабул начинает проявлять гибкость в вопросе запуска переговоров. Еще полгода назад мы слышали из уст некоторых официальных представителей ИРА, что ни о каких переговорах с талибами не может быть и речи.

Призыв Кабула можно расценивать как положительный сигнал, однако не следует преувеличивать возможности российских каналов связи и рычагов влияния на талибов. Хорошо известно, что контакты с движением талибов ведут практически все страны региона, а также целый ряд внерегиональных игроков. Заинтересованные региональные и международные партнеры должны оказать все возможное содействие в налаживании мирного процесса. Мы бы хотели, чтобы в конечном итоге правительство Афганистана завязало конструктивный диалог с представителями вооруженной оппозиции на приемлемых для обеих сторон условиях. Подтверждаем свою готовность предоставить для этого московскую площадку.



- В Кабуле ранее выразили надежду, что сотрудничество США и России по Афганистану будет восстановлено. Как в Москве оценивают перспективы этого и сложились ли уже условия для восстановления полноценного диалога? Когда может пройти ваша очередная встреча со спецпредставителем США Элис Уэллс?

— Как отметил президент Владимир Путин в ходе последней "прямой линии", сотрудничество по Афганистану — это то направление, где мы могли бы объединить усилия с США и вместе прикладывать эффективные усилия по стабилизации в Афганистане. Хочу подчеркнуть, что не мы приостановили это сотрудничество, такой выбор был сделан нашими американскими коллегами несмотря на то, что в предыдущий период наше взаимодействие доказало свою эффективность. Со своей стороны, продолжаем сигнализировать о своей готовности к взаимодействию с США по Афганистану. В частности, в уходящем году приглашали американских коллег принять участие в Московском формате, двери которого оставляем для США открытыми.

С Элис Уэллс находимся на связи. Последний наш рабочий контакт состоялся на полях Министерской конференции Стамбульского процесса. Насчет следующей встречи могу сказать только то, что у Элис Уэллс есть мое приглашение посетить Москву в любое удобное для нее время.

По всей видимости, условия для полноценного сотрудничества пока не созрели. Это связано, прежде всего, с принципиальными различиями в подходах к урегулированию ситуации в ИРА. Нацеленность Вашингтона на силовое решение вопроса приводит лишь к эскалации конфликта.

Не способствует улучшению ситуации и стремление США оказывать давление на отдельные страны региона в связи с их якобы недостаточными контртеррористическими усилиями в ИРА. Исходя из текущей реальной военно-политической обстановки, когда под контролем талибов находится до половины территории страны, возникает вопрос: а достаточно ли усилий в этой стране приложили сами США? Россия выступает за равноправное взаимодействие международных партнеров с учетом национальных интересов всех без исключения стран региона. Кроме того, по-разному нами оценивается степень угрозы Афганистану и окружающему региону со стороны ИГИЛ*.

- Как в Москве оценивают предложение афганской стороны создать миссию (возможно, и на площадке ООН) по установлению фактов поддержки движения талибов*?

— Если речь идет о создании двусторонней российско-афганской комиссии, идея которой была озвучена в ходе визита (секретаря Совета безопасности РФ — ред.) Николая Патрушева в Кабул в октябре, то не видим в этом никакого смысла. На все попытки огульно обвинить Россию в якобы оказываемой поддержке талибам мы на разных уровнях дали развернутые ответы. Никаких доказательств нам никто не представил, их просто не существует.

Если же планируется формирование международной многосторонней комиссии, с участием ООН, то основной задачей такого механизма должно стать тщательное и всеобъемлющее расследование фактов оказания помощи третьими странами не только движению талибов, но и другим террористическим группировкам, действующим на территории Афганистана.

В этом контексте наше особое беспокойство вызывает внешнее спонсорство афганского крыла ИГИЛ*. Мы уже неоднократно обращали внимание на случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски игиловцев и вооружения западного образца для этой тергруппировки. Мы поднимали проблему неопознанных вертолетов в ходе заседания Совета Безопасности ООН по положению в Афганистане и рассчитываем на исчерпывающий отчет миссии ООН по содействию Афганистану по данному вопросу. Регулярно задаем его натовским партнерам, фактически контролирующим воздушное пространство в ИРА, но вразумительного ответа пока не услышали.

- Разделяют ли в Москве опасения, что после завершения операции в Сирии и Ираке по разгрому ИГИЛ* активность боевиков может резко возрасти в Афганистане и в сопредельных центрально-азиатских государствах?

- Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГИЛ* в Афганистане. Первые сообщения об этом стали появляться еще летом 2014 года. Сначала деятельность данной группировки была довольно ограниченной, но за последнее время "Исламское государство"* существенно нарастило свою мощь в ИРА. По нашим оценкам, численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших боевой опыт в Сирии и Ираке боевиков. Хотел бы обратить внимание на концентрацию игиловцев на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях. Особо нас тревожат провинции Джаузджан и Сари-Пуль, где недавно среди действующих боевиков зафиксировано появление граждан Алжира и Франции. ИГИЛ* четко ставит целью распространение влияния за пределы Афганистана, который они считают своей опорной базой. Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России.

*Запрещенная в России террористическая организация